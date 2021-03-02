نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية

نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:07 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية في خماسيات كرة القدم فبراير 2021، التي أقيمت على ملعب الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بدمو، بين فريقى الإداريين بجامعة الفيوم، والمصرية للاتصالات، والتي انتهت بفوز فريق الإداريين بجامعة الفيوم بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، تصدر بها الدورى وفاز بكأس البطولة.
جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس جامعة الفيوم للأنشطة الطلابية، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشبابية.
وعقب نهاية المباراة، قام نائب محافظ الفيوم بتسليم الميداليات وشهادات التقدير والكؤوس لأصحاب المركزين الأول والثاني.
قدم نائب محافظ الفيوم، التهنئة لفريق الإداريين بجامعة الفيوم الفائز بالمركز الأول بدوري المصالح الحكومية 2021، مشيدًا بجهود مديرية الشباب والرياضة فى تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية لتنمية روح التنافس بين المصالح الحكومية المختلفة، خاصة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها البلاد، مع الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.
ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إلي أن دورى المصالح الحكومية لهذا العام، أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال الفترة من 21 حتي 28 فبراير 2021، بمشاركة 24 فريقًا، تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، صعد أول وثاني كل مجموعة، لدور الستة عشر، وحصل فريق الإداريين بجامعة الفيوم على المركز الأول، وفريق المصرية للاتصالات بالمركز الثاني، وجاء فريق شركة توزيع الكهرباء فى المركز الثالث وفريق مديرية الشباب والرياضة فى المركز الرابع.
جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس جامعة الفيوم للأنشطة الطلابية، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشبابية.
وعقب نهاية المباراة، قام نائب محافظ الفيوم بتسليم الميداليات وشهادات التقدير والكؤوس لأصحاب المركزين الأول والثاني.
قدم نائب محافظ الفيوم، التهنئة لفريق الإداريين بجامعة الفيوم الفائز بالمركز الأول بدوري المصالح الحكومية 2021، مشيدًا بجهود مديرية الشباب والرياضة فى تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية لتنمية روح التنافس بين المصالح الحكومية المختلفة، خاصة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها البلاد، مع الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.
ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إلي أن دورى المصالح الحكومية لهذا العام، أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال الفترة من 21 حتي 28 فبراير 2021، بمشاركة 24 فريقًا، تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، صعد أول وثاني كل مجموعة، لدور الستة عشر، وحصل فريق الإداريين بجامعة الفيوم على المركز الأول، وفريق المصرية للاتصالات بالمركز الثاني، وجاء فريق شركة توزيع الكهرباء فى المركز الثالث وفريق مديرية الشباب والرياضة فى المركز الرابع.
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية