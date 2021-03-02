رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:07 م
الدكتور محمد عماد
الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم،
الفيوم - زينب علاء
طباعة
شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية في خماسيات كرة القدم فبراير 2021، التي أقيمت على ملعب الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بدمو، بين فريقى الإداريين بجامعة الفيوم، والمصرية للاتصالات، والتي انتهت بفوز فريق الإداريين بجامعة الفيوم بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، تصدر بها الدورى وفاز بكأس البطولة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس جامعة الفيوم للأنشطة الطلابية، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشبابية.

وعقب نهاية المباراة، قام نائب محافظ الفيوم بتسليم الميداليات وشهادات التقدير والكؤوس لأصحاب المركزين الأول والثاني.

قدم نائب محافظ الفيوم، التهنئة لفريق الإداريين بجامعة الفيوم الفائز بالمركز الأول بدوري المصالح الحكومية 2021، مشيدًا بجهود مديرية الشباب والرياضة فى تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية لتنمية روح التنافس بين المصالح الحكومية المختلفة، خاصة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها البلاد، مع الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إلي أن دورى المصالح الحكومية لهذا العام، أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال الفترة من 21 حتي 28 فبراير 2021، بمشاركة 24 فريقًا، تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، صعد أول وثاني كل مجموعة، لدور الستة عشر، وحصل فريق الإداريين بجامعة الفيوم على المركز الأول، وفريق المصرية للاتصالات بالمركز الثاني، وجاء فريق شركة توزيع الكهرباء فى المركز الثالث وفريق مديرية الشباب والرياضة فى المركز الرابع.
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية
نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية

موضوعات متعلقة

بـ34 مليون جنيه.. أول طفل مصري يحصل على أغلى دواء في العالم مجانا

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»

الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة