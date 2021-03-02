نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية في خماسيات كرة القدم فبراير 2021، التي أقيمت على ملعب الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بدمو، بين فريقى الإداريين بجامعة الفيوم، والمصرية للاتصالات، والتي انتهت بفوز فريق الإداريين بجامعة الفيوم بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، تصدر بها الدورى وفاز بكأس البطولة.جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس جامعة الفيوم للأنشطة الطلابية، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشبابية.وعقب نهاية المباراة، قام نائب محافظ الفيوم بتسليم الميداليات وشهادات التقدير والكؤوس لأصحاب المركزين الأول والثاني.قدم نائب محافظ الفيوم، التهنئة لفريق الإداريين بجامعة الفيوم الفائز بالمركز الأول بدوري المصالح الحكومية 2021، مشيدًا بجهود مديرية الشباب والرياضة فى تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية لتنمية روح التنافس بين المصالح الحكومية المختلفة، خاصة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها البلاد، مع الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إلي أن دورى المصالح الحكومية لهذا العام، أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال الفترة من 21 حتي 28 فبراير 2021، بمشاركة 24 فريقًا، تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، صعد أول وثاني كل مجموعة، لدور الستة عشر، وحصل فريق الإداريين بجامعة الفيوم على المركز الأول، وفريق المصرية للاتصالات بالمركز الثاني، وجاء فريق شركة توزيع الكهرباء فى المركز الثالث وفريق مديرية الشباب والرياضة فى المركز الرابع.