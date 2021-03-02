رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كابولوف: جارٍ العمل على تنظيم لقاء دولي حول أفغانستان في موسكو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:52 م
ضمير كابولوف،
ضمير كابولوف،
أ ش أ
طباعة
قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية الأفغانية، ضمير كابولوف، إن العمل جارٍ على عقد لقاء دولي حول أفغانستان في موسكو.

وأضاف كابولوف، الثلاثاء: إن روسيا تتعاون مع شركائها الدوليين في إعداد اللقاء، موضحًا أن الحديث يدور عن اجتماع جديد لدول الثلاثية المعنية بالتسوية في أفغانستان (روسيا، الولايات المتحدة، الصين)، بمشاركة باكستان.

أضاف أن موسكو لا تستبعد حدوث تغيرات في سياسة واشنطن إزاء أفغانستان مع وصول إدارة الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، معربا عن أمل بلاده في تمسك الولايات المتحدة و"طالبان" بالاتفاق الموقع بينهما في الدوحة في 29 فبراير 2020.

وتابع أن موسكو تعتبر توقيع هذا الاتفاق "مرحلة هامة في الطريق إلى التسوية السلمية في أفغانستان"، معربا في الوقت نفسه عن شكوكه في إمكانية أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بالكامل بحلول شهر مايو، تنفيذا لاتفاق الدوحة، معتبرا هذه العملية "شبه مستحيلة من وجهة النظر التقنية".

وأشار كابولوف إلى أن دعوة موسكو لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان لا تتناقض مع تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إن وجود هذه القوات في أفغانستان في الوقت الراهن عامل من عوامل الاستقرار في البلاد.

وأوضح الدبلوماسي أن وجود العسكريين الأمريكيين في أفغانستان يمثل رادعا من انهيار الوضع الأمني في البلاد في ظروف ضعف قوات الأمن الأفغانية، غير أن بقاء هذه القوات يمثل عاملًا مزعجًا رئيسًا بالنسبة للمعارضة المسلحة، وبالتالي عائقا في طريق التوصل إلى المصالحة الوطنية الضرورية لإقامة مؤسسة أمنية موحدة كفيلة بأداء واجباتها في مكافحة الإرهاب والتطرف.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

بـ34 مليون جنيه.. أول طفل مصري يحصل على أغلى دواء في العالم مجانا

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»

الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة