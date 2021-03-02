كابولوف: جارٍ العمل على تنظيم لقاء دولي حول أفغانستان في موسكو

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية الأفغانية، ضمير كابولوف، إن العمل جارٍ على عقد لقاء دولي حول أفغانستان في موسكو.وأضاف كابولوف، الثلاثاء: إن روسيا تتعاون مع شركائها الدوليين في إعداد اللقاء، موضحًا أن الحديث يدور عن اجتماع جديد لدول الثلاثية المعنية بالتسوية في أفغانستان (روسيا، الولايات المتحدة، الصين)، بمشاركة باكستان.أضاف أن موسكو لا تستبعد حدوث تغيرات في سياسة واشنطن إزاء أفغانستان مع وصول إدارة الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، معربا عن أمل بلاده في تمسك الولايات المتحدة و"طالبان" بالاتفاق الموقع بينهما في الدوحة في 29 فبراير 2020.وتابع أن موسكو تعتبر توقيع هذا الاتفاق "مرحلة هامة في الطريق إلى التسوية السلمية في أفغانستان"، معربا في الوقت نفسه عن شكوكه في إمكانية أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بالكامل بحلول شهر مايو، تنفيذا لاتفاق الدوحة، معتبرا هذه العملية "شبه مستحيلة من وجهة النظر التقنية".وأشار كابولوف إلى أن دعوة موسكو لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان لا تتناقض مع تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إن وجود هذه القوات في أفغانستان في الوقت الراهن عامل من عوامل الاستقرار في البلاد.وأوضح الدبلوماسي أن وجود العسكريين الأمريكيين في أفغانستان يمثل رادعا من انهيار الوضع الأمني في البلاد في ظروف ضعف قوات الأمن الأفغانية، غير أن بقاء هذه القوات يمثل عاملًا مزعجًا رئيسًا بالنسبة للمعارضة المسلحة، وبالتالي عائقا في طريق التوصل إلى المصالحة الوطنية الضرورية لإقامة مؤسسة أمنية موحدة كفيلة بأداء واجباتها في مكافحة الإرهاب والتطرف.