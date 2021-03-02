رئيس إقليم كردستان: تنظيم داعش لا يزال يهدد العراق والعالم برمته

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يهدد كردستان والعراق والعالم برمته، رغم دحره سابقا.وقال بارزاني، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، الثلاثاء: "إن إقليم كردستان لن يدين أي جهة بخصوص القصف الذي تعرضت له أربيل أواخر الشهر الماضي"، مؤكدا أن نتائج التحقيق ستعلن قريبا، وسيقدم الجناة للعدالة.وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي تمكن من تجنيد عناصر جديدة مكنته من شن عمليات استهدفت الأمنيين والمدنيين في عدة مناطق عراقية، وفيما يتعلق بالصراع الدائر بين تركيا وحزب العمال، قال إن أنقرة صدرت مشكلتها مع حزب العمال إلى العراق منذ سنوات، مؤكدا أن استمرار الاقتتال بين الطرفين لن يؤدي إلى حل.