مصرع شاب فى ظروف غامضة بالغردقة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، جهودها لكشف غموض واقعة مصرع شاب في العقد الثالث من العمر، ادعى أقاربه أنه حاول الانتحار مخنوقا فتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام ليلقي مصرعه في الحال، وتم حفظ الجثة بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من التحقيقات.كان قد تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر، بتلقيه إخطارا من نقطة شرطة مستشفى الغردقة العام بوفاة شاب يدعى "م. أ" يبلغ من العمر 24 عاما، حيث فشل أهله في محاولة إسعافه وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام ليلقى مصرعه على الفور قبل وصوله المستشفى، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات في واقعة وفاة الشاب "م. أحمد" حيث أفاد أقاربه بادعاء محاولة انتحار بالشنق، مما أدى إلى وفاته، وتحفظت النيابة على الجثة بمشرحة المستشفى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتم استدعاء الطب الشرعي لإعداد تقرير لبيان سبب الوفاة.