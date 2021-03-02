رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب فى ظروف غامضة بالغردقة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:11 م
مصرع شاب
مصرع شاب
علي عواد
طباعة
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، جهودها لكشف غموض واقعة مصرع شاب في العقد الثالث من العمر، ادعى أقاربه أنه حاول الانتحار مخنوقا فتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام ليلقي مصرعه في الحال، وتم حفظ الجثة بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر، بتلقيه إخطارا من نقطة شرطة مستشفى الغردقة العام بوفاة شاب يدعى "م. أ" يبلغ من العمر 24 عاما، حيث فشل أهله في محاولة إسعافه وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام ليلقى مصرعه على الفور قبل وصوله المستشفى، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات في واقعة وفاة الشاب "م. أحمد" حيث أفاد أقاربه بادعاء محاولة انتحار بالشنق، مما أدى إلى وفاته، وتحفظت النيابة على الجثة بمشرحة المستشفى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتم استدعاء الطب الشرعي لإعداد تقرير لبيان سبب الوفاة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

وزير التعليم العالي يهاتف بن شرقي.. ويؤكد إحالة الواقعة للتحقيق

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحي

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

الأكثر قراءة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «الإلحاد الأدبى» للسودانى عمرو منير

«أخبار اليوم» تُعيد محمود عوض للحياة بـ«الدنيا التى كانت»

قريبًا.. «البيئة لغز المستقبل» عن دار العربى للنشر

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»