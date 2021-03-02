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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إفريقيا تسجل 3.9 مليون إصابة بكورونا و104 آلاف وفاة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:18 م
إفريقيا كورونا
إفريقيا كورونا
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ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للاتحاد الإفريقي، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في القارة بلغ 3 ملايين و905 آلاف إصابة حتى اليوم.

وأكدت إحصائية المركز الإفريقي- وفق بيان له اليوم- تسجيل 104 آلاف حالة وفاة، بينما تعافى 3 ملايين و484 ألف شخص، مشيرة إلى أن منطقة جنوب إفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا من الجائحة.

ويعمل الاتحاد الإفريقي على حصول دول القارة على 300 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا، عبر مبادرة "كوفاكس" الرامية إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس لدى البلدان منخفضة الدخل.

يذكر أن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة بلدان القارة لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما يسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض.

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