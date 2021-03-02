حكم يحرر محضرًا ضد فريق كرة قدم بالدقهلية

حرر حكم مباراة فريقي منية سمنود وشباب بدواي، بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم بالدقهلية، محضرًا بمركز شرطة أجا يتهم فيه أفراد الجهاز الفني لنادي شباب بدواي بالاعتداء عليه بالضرب اعتراضًا على قراراته التحكيمية خلال المباراة التى أقيمت على ملعب مركز شباب منية سمنود.كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أحمد لطفي إبراهيم، 32 عامًا، إخصائي نشاط رياضي بكلية العلوم جامعة المنصورة ومقيم بندر دكرنس "حكم مباراة كرة القدم بين نادي منية سمنود ومركز شباب بدواي" حيث اتهم الحكم مسئولين بقطاع الناشئين بمركز شباب بدواي ولاعبين بالفريق وإداريين بالسب والشتم والاعتداء عليه باليد.وبسؤاله عن عدم إثبات ذلك عقب انتهاء المباراة قرر بأنه لم تكن لديه الرغبة في إثبات ذلك، إلا أنه بمراجعة رؤسائه، طلبوا منه تحرير محضر إثبات حالة.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٠٧ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة أجا وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.