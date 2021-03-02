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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعلن تقديم مساعدات إنسانية لليمن بـ19 مليون دولار

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:18 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 19 مليون دولار أمريكي، إلى اليمن، في ظل معاناته من أضرار جسيمة بسبب ميليشيا الحوثي.

وكشف المنسق الكوري للشئون الدبلوماسية المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية الكورية "هام سانغ، ووك"، عن خطة كوريا الجنوبية لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للمانحين لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

ودعا هام، في المؤتمر، أطراف القتال في اليمن إلى وقف استخدام القوة العسكرية من أجل حل الأزمة الإنسانية في اليمن، وبذل جهود لإحلال سلام دائم في البلاد، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تخطط لتوفير الأرز للشعب اليمني الذي يعاني من أزمة غذائية.

وقدمت كوريا الجنوبية أدوات تشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى اليمن في العام الماضي.

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