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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«هيئة الدواء» تقرر سحب مستحضرات علاج القولون العصبي من الأسواق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:02 م
هيئة الدواء
هيئة الدواء
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أصدرت هيئة الدواء المنشور رقم 10 لسنة 2021 بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق من دواء «ميبفرين» بالأسواق والوحدات الحكومية، وذلك بناء على إفادة الشركة المستوردة للمستحضر.

وطالبت الهيئة بتسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشى الصيدلة.

كما طالبت بتجميد الأرصدة الموجودة من العقار، وإرجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

ويستخدم دواء ميبفرين كمضاد للتشنج والتقليل من أعراض مرض القولون العصبي، وقرار التحرير ضمن الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.

وأعلنت هيئة الدواء إطلاق مبادرة الرعاية الصيدلية ممارسة دوائية متميزة 100 مشروع، وذكر الدكتور على الغمراوى المتحدث الرسمى باسم الهيئة أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تطوير الممارسات الصيدلية فى جميع المؤسسات الصيدلية بمصر لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء، وتأهيل صيادلة مصر على الممارسة الدوائية والصيدلية السليمة من خلال رفع مستوى الأداء الفنى للصيادلة.

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