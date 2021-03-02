ترحيب دولي بالمحادثات المثمرة بين الحكومة الصومالية واتحاد المرشحين في مقديشو

رحب المجتمع الدولي باستئناف المفاوضات بين رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي واتحاد المرشحين في العاصمة مقديشو.ودعا المجتمع الدولي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الثلاثاء - رئيس الوزراء الصومالي واتحاد المرشحين لرئاسة الجمهورية إلى تحقيق مزيد من التقدم في عملية المحادثات.كما حث المجتمع الدولي الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء على عقد مؤتمر خلال الأيام المقبلة للإسراع في تنفيذ اتفاقية الانتخابات واستكمال توصيات اللجنة الفنية والبدء في إجراء تنفيذ عملية الانتخابات في أسرع وقت ممكن.