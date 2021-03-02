دبيبة يبحث مع السفير الألماني أهمية اجتماع النواب لعقد جلسة منح الثقة

بحث رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة اليوم الثلاثاء مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا أهمية اجتماع النواب لعقد جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة وتطورات هذا الشأن.وأشاد دبيبة - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - بما أبداه السفير الألماني من استعداد بلاده للتعاون الاقتصادي الثنائي، والاستمرار في دعم برامج الحكم المحلي.