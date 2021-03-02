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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:51 م
قناة ميكي
قناة ميكي
حسين العمدة
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تقدم 《الدستور》ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١، وهي تعد محطة لها قاعدة جماهيرية كبيرة من المشاهدين الأطفال فى العالم العربى، وتقدم تلك المحطة محتوى ممتع للأطفال، وأيضا يستمتعون الكبار بمشاهدة المحطة على التليفزيون، وهى إحدى أشهر القنوات التى يتابعها الأطفال على القمر الصناعى النايل سات.

وتعرض المحطة جميع أنواع المحتوى الترفيهى للأطفال، وتبث البرامج التعليمية المتنوعة، لمساعدة الأطفال فى التعلم، وتعرض المحطة أفلام ديزنى الشهيرة التى يقبل على مشاهدتها الأطفال، والكبار أيضا، وتتميز تلك المحطة بجودة عالية بتقنية ال HD، حتى يستمتع المشاهد بأفضل صوت وصورة لمشاهدة كافة محتويات القناة التى تعرضتها عبر شاشتها.

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١


ونستعرض لكم المعلومات عن تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على القمر الصناعى النايل سات، ولمن يرغب فى تنزيل المحطة يجب علية اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المواطن بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر أو menu، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو ١١٥٢٨، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر أفقى h، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 34، ويوجد تردد أخر للمحطة وهو ١١٥٢٦، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر أفقى h، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 78.

- بعد ذلك يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على القمر الصناعى النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.

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وخلال التقرير قدمنا لكم جميع المعلومات عن تنزيل قناة ميكى ٢٠٢١، حتى يستمتع المشاهدين من الأطفال والكبار كافة البرامج والأفلام الترفيهية، ويجب على كافة المشاهدين الذين يبحثون على مؤشر البحث جوجل لتنزيل المحطة اتباع كافة المراحل والخطوات السابقة.

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