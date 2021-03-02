«الوطنية للصحافة» تبحث الإجراءات الاحترازية في المؤسسات

عقد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعا لبحث الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الصحفية لمواجهة كورونا في الفترة القادمة، لضمان سلامة الصحفيين خلال إجراءات انتخابات النقابة، وشارك في الاجتماع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وخالد ميري وكيل النقابة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومحمد شبانة سكرتير عام النقابة.وحضر من المؤسسات الصحفية: عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، وأحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف، حيث تم الاتفاق على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الزملاء.ويتولى الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبدالعزيز، عضوا الهيئة، متابعة الإجراءات.. وعلى هامش اللقاء أكد النقيب ورئيسا تحرير الجمهورية وروزاليوسف تجاوز أي خلافات سابقة حفاظًا على مصالح المهنة والصحفيين.