«المالية»: 9.9% زيادة في إيرادات الضرائب خلال 6 أشهر

كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية عن تحقيق الإيرادات الضريبية نحو 334.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020- 2021، لترتفع بنحو 30.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.9%، مقابل نفس الفترة من العام السابق.وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع المتحصلات الضريبية من الضرائب على الدخل بنحو 15.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.2%، لتسجل 115 مليار جنيه.وبلغ إجمالي الإيرادات 453 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2020- 2021 لترتفع بنحو 16%، حيث تسهم المتحصلات الضريبية بنحو 74% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 26.2%.