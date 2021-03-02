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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

روبي تتصدر تريند جوجل بعد رقصة الأهرامات (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:29 م
روبي
روبي
محمد مجدي
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حرصت الفنانة روبي على حضور احتفالية إحدى الشركات العقارية، أمس، بمشاركة عدد من الفنانين أمام أهرامات الجيزة.

وتصدرت روبي مؤشرات بحث جوجل بعدما قامت بالغناء والرقص أمام الأهرامات، وسط صيحات المعجبين والمتابعين لها بعدما قدمت فقرة مميزة على مسرح الحفل.

وطرحت روبي مؤخرًا أحدث ألبوماتها الغنائية على إحدى شبكات الاتصالات الشهيرة، ولاقت نجاحًا كبيرًا.

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