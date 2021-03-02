روبي تتصدر تريند جوجل بعد رقصة الأهرامات (فيديو)
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:29 م
محمد مجديطباعة
حرصت الفنانة روبي على حضور احتفالية إحدى الشركات العقارية، أمس، بمشاركة عدد من الفنانين أمام أهرامات الجيزة.
وتصدرت روبي مؤشرات بحث جوجل بعدما قامت بالغناء والرقص أمام الأهرامات، وسط صيحات المعجبين والمتابعين لها بعدما قدمت فقرة مميزة على مسرح الحفل.
وتصدرت روبي مؤشرات بحث جوجل بعدما قامت بالغناء والرقص أمام الأهرامات، وسط صيحات المعجبين والمتابعين لها بعدما قدمت فقرة مميزة على مسرح الحفل.
وطرحت روبي مؤخرًا أحدث ألبوماتها الغنائية على إحدى شبكات الاتصالات الشهيرة، ولاقت نجاحًا كبيرًا.