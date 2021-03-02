بالأرقام.. أين وصلت معدلات الشفاء من كورونا في العالم؟

تتباين الأوضاع الصحية في كل دولة عن الأخرى، منذ تفشي فيروس كورونا العام الماضي وحتى الآن، فأحيانًا تشتد وتيرة الإصابات والوفيات في القارة الأوروبية وأحيانًا أخرى تكون الوتيرة من نصيب المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط.وبالنظر إلى معدلات الإصابة والوفاة والشفاء يتضح ذلك التباين بشدة، لاسيما معدلات الشفاء التي تدل على مدى تحسن أو تدهور الوضع الصحي في البلاد، وكذلك معدل انتشار وتفشي الفيروس في المحافظات والأحياء بكل دولة مختلفة عن الأخرى.واتساقًا مع ذلك، فقد كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، بالأمس أسباب تراجع نسب شفاء كورونا في المستشفيات، قائلًا: "الحالات متغيرة وغير متماثلة، وكثيرًا من الحالات التي تصاب بالأعراض الشديدة، في حاجة لأجهزة تنفس صناعي تعاني من أمراض مزمنة".وأوضح أن الحالات التي تعالج في المنازل من الإصابة بفيروس كورونا لا تقل عن 80%، مشيرًا إلى أن الإصابات الشديدة في مصر، أقل كثيرًا من العالم، لاسيما إذا ما قورنت بنسب الشفاء العالمية من الوباء.وبالفعل فإن مصر لديها نسب ومعدلات شفاء جيدة إذا ما قورنت بالنسب العالمية لحالات الشفاء في القارة الأوروبية تحديدًا، وترصد "الدستور" في التقرير التالي وفق آخر إحصائيات خرجت من منظمة الصحة العالمية نسب ومعدلات الشفاء العالمية من كورونا.في مصر تخطت نسبة التعافي 77.7% حيث بلغ عدد حالات الشفاء منذ بداية الجائحة وحتى الآن 141 ألفا و347 حالة، وهي الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا وتم حجزها في مستشفيات العزل ومن ثم تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى.واحتلت مصر المركز ٦٦ في عدد المصابين بـ فيروس كورونا من بين 215 منطقة ودولة حول العالم، والـ7 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين، ثم تأتي السعودية التي وصلت نسبة الشفاء فيها إلى 97.66% من حالات الإصابة المسجلة والتي وصلت حتى الآن إلى 363377 حالة.وكذلك تعتبر معدلات الشفاء في دبي هي الأعلى عالميًا حيث وصلت 99.5% وفق الدكتور علوي الشيخ نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي، الذي أرجع تلك النسبة الكبيرة إلى تحقيق التوازن بين سلامة المجتمع والحفاظ على الاقتصاد.وفي الصين التي ظهر بها لأول مرة فيروس كورونا بلغت نسبة الشفاء 90% والتي كانت في منتصف العام 2020 نحو 87.5%، بينما تعتبر اليابان من الدول المنخفضة في نسبة الشفاء إذ وصلت إلى 44% فقط منذ بداية الجائحة.وفي البرازيل وصلت نسبة التعافي إلى 80% حيث تعافى ما لا يقل عن مليون و770 ألفا و500 مصاب منذ بداية الجائحة بها، وتنخفض النسبة في إيطاليا حيث تصل إلى 50% من المصابين بفيروس كورونا تعافوا منه خلال العام الماضي فقط.وبالنسبة للقارة الأوروبية فقط، فبحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا كورونا حول العالم، تمكن 4 ملايين و6 آلاف و148 شخصا من هزيمة الفيروس، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات التعافي، تليها البرازيل، ثم روسيا، إيطاليا، ألمانيا، الهند، تركيا، إيران، تشيلي، والبيرو.وتبلغ حالات الشفاء في فلسطين 191 ألف و278 بينما الإصابات تبلغ 212 ألفا 458 وهي نسبة جيدة للتعافي، وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في اندونيسيا بلغ 1025273 حالة لتبلغ نسبة التعافي 84.2% من مجموع الإصابات.وفي ماليزيا بلغت حالات الشفاء 213814 حالة لتبلغ نسبة التعافي 80% من مجموع الإصابات، أما الفلبين، فوصل مجموع حالات التعافي 511743 حالة لتبلغ نسبة التعافي 93.3% من مجموع الإصابات، وفي بنجلاديش بلغ مجموع حالات التعافي 481306، لتبلغ نسبة التعافي 89.7% من مجموع الإصابات. بينما في تايلاند مجموع حالات التعافي من المرض بلغ 14001 حالة لتبلغ نسبة التعافي 65.6% من مجموع الإصابات.