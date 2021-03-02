«كوفاكس».. دور «الصحة العالمية» في توفير لقاحات كورونا وتوزيعها بالدول الفقيرة

منذ شهور قليلة بدأت بعض الدول الكبرى في عمليات تلقيح مواطنيها بجرعات لقاح كورونا التي تمكنت من الحصول عليها، وعقدت دولا آخرى صفقات للحصول على لقاحات كورونا لبدء تلقيح بعض الفئات الأولى منها الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، إلا أن هناك دول لا تستطيع توفير هذا العلاج لشعوبها فتولت منظمة الصحة العالمية عقد مبادرات لتوزيع لقاحات كورونا عليها.ومع إطلاق منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم ضخمة بشحن لقاحات كورونا في إطار مبادرة «كوفاكس»، تستعرض «الدستور» دور المنظمة في توفير لقاحات كورونا وضمان التوزيع العادل لها.سجلت منظمة الصحة العالمية إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين خلال ديسمبر 2019، واقترب عدد الإصابات في العالم بالفيروس من 91 مليون مصاب وعدد الوفيات قاربت الـ3 مليون.ورغم حصول بعض المؤسسات التي تمكنت من اكتشاف علاج لفيروس كورونا على ترخيص الاستخدام الطارئ إلا أن عدد اللقاحات التي تمكنت من تصنيعها محدودة، خوفًا من استئثار الدول الغنية بهذه اللقاحات وحرمان مواطني الدول الفقيرة منها، وضعت الصحة العالمية آلية لضمان التوزيع العادل من خلال مبادرة كوفاكس.وأشارت الصحة العالمية أن مبادرة «كوفاكس» لتوفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجا تحتاج 3 مليارات دولار، وتستعد المنظمة لتسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لمرض كورونا إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو من خلال مبادرة «كوفاكس»، لتبدأ بتسليمها في دول أنجولا وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.وانطلقت أمس الأثنين أول عملية تطعيم اعتمادا على آلية كوفاكس لتكون غانا وساحل العاج أول الدول المستفيدة منها في العالم، في الوقت الذي نُفذت فيه أكثر من 224 مليون عملية تطعيم على مستوى العالم.ويشترك في مبادرة «كوفاكس» كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات - جافي- والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية، وتسعى المبادرة إلى تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لمرض كورونا، وضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلدٍ من بلدان العالم.ورغم مساعي المنظمة للتوزيع العادل للقاح إلا أن الدول الغنية تمكنت من الاستحواذ على النصيب الأكبر من اللقاحات، فحسب الصحة العالمية أكثر من 3 أرباع تلك التطعيمات كانت في 10 دول فقط تمثل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في حين لم تقدم حوالي 130 دولة، بها أكثر من 2.5 مليار شخص جرعة واحدة حتى الآن.وتمكنت بعض الشركات العالمية من إنتاج عدة لقاحات لكورونا أثبتت التجارب السريرية لها زيادة مقاومة الفيروس وتمكنها من القضاء على الأعراض المصاحبة لها، وحصلت أغلب هذه اللقاحات على ترخيص الاستخدام الطارئ، وبدأت بعض الدول الأجنبية في تلقيح مواطنيها بها وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما بدأت بعض الدول العربية في استيراد هذه اللقاحات وبدأ تلقيح الفئات الأولى ومنها الأطقم الطبية وعلى رأسها مصر وبعض دول الخليج.