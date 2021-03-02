الأردن يسجل 5124 إصابة و29 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5124 إصابة جديدة، و29 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و2887 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة عمون الإخبارية الأردنية- أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 402 ألف و282 حالة، والوفيات إلى 4 آلاف و756 حالة، والشفاء إلى 354 ألفا و143 حالة.