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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:43 م
الأعياد الرسمية
الأعياد الرسمية
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى جميع الأعياد الرسمية، حيث تمنح الدولة المصرية كافة الأعياد إجازات رسمية، يحصل عليها الموظفون سواء فى القطاع العام أو الخاص، وتكون مدفوعة الأجر، ويتضمن العام الحالى العديد من المناسبات والأعياد، التى تعد عطلة رسمية، ومن ضمن الأعياد الرسمية فى العام الحالى "عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد تحرير سيناء وعيد العمال".

الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة


نقدم لكم خلال السطور الآتية كافة المناسبات والأعياد الرسمية خلال العام الحالى ٢٠٢١، ولديكم كافل التفاصيل:

- عيد تحرير سيناء، الذي يوافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.

ـ  عيد العمال، ويوافق يوم السبت 1 مايو 2021.

- عيد الفصح، ويوافق يوم الأحد 2 مايو 2021.

ـ يوم شم النسيم، ويوافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.

- أول أيام عيد الفطر المبارك، ووافق يوم الخميس 13 مايو 2021.

- ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ويوافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.

- ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ويوافق يوم السبت 15 مايو 2021.

- ذكرى ثورة 30 يونيو، وتوافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

- يوم وقفة عرفات، ويوافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021.

- أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويوافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

- ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ويوافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.

- ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ويوافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.

- رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ويوافق الجمعة 23 يوليو 2021.

- عيد ثورة يوليو، ويوافق يوم الجمعة 23 يوليو 2021.

- رأس السنة الهجرية، وتوافق يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.

ـ عيد القوات المسلحة، ويوافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

ـ المولد النبوي الشريف، ويوافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021. 

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