بلغاريا تشارك بوحدة عسكرية في دعم قوات الناتو بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع البلغارية، الثلاثاء، عن مشاركة وحدة عسكرية في مهام تقديم المشورة والدعم لقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان، وذلك بهدف تعزيز الأمن في البلاد.وذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية أن الوحدة البلغارية تتكون من 120 عسكريًا، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمستشارين العسكريين.وأوضحت وزارة الدفاع البلغارية أن "الكتيبة- 42" ستقوم بشكل رئيسي بتنفيذ المهام المتعلقة بأمن المحيط الداخلي لقاعدة مطار "باغرام" (الواقعة في مقاطعة باروان على بعد نحو 25 كم شمال العاصمة كابول)؛ بالإضافة إلى أداء وظائف مختلفة في مقر عمليات البعثة.