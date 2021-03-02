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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تمهيد 45 كيلو طرق ترابية طولية وعرضية بمرسى مطروح

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:15 م
تمهيد طرق بمرسى مطروح
تمهيد طرق بمرسى مطروح
ياسمين شعيب
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أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تمهيد 45 كم تقريبا بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بالشوارع الفرعية بعلم الروم بمناطق الإمام مالك مرورا بعمارات الأرامل وحتى الكيلو 7 وجاري العمل بالشوارع الترابية بالكيلو 5.

وأشار جاب الله إلى أن أعمال تمهيد وتسوية الطرق الترابية مستمرة في المناطق التي لم تبدأ بها أعمال الرصف بسبب عدم انتهاء مشروعات البنية التحتية في بعض المناطق وذلك تيسيرا على الأهالي.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح على أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والأحياء طبقا لأهمية المناطق والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان والتي يداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير علي المواطنين.

وتابع رئيس المدينة بأن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هي سرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالعزب والأحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح شوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب.
تمهيد 45 كيلو طرق ترابية طولية وعرضية بمرسى مطروح
تمهيد 45 كيلو طرق ترابية طولية وعرضية بمرسى مطروح
تمهيد 45 كيلو طرق ترابية طولية وعرضية بمرسى مطروح
تمهيد 45 كيلو طرق ترابية طولية وعرضية بمرسى مطروح
تمهيد 45 كيلو طرق ترابية طولية وعرضية بمرسى مطروح
تمهيد 45 كيلو طرق ترابية طولية وعرضية بمرسى مطروح
تمهيد 45 كيلو طرق ترابية طولية وعرضية بمرسى مطروح
تمهيد 45 كيلو طرق ترابية طولية وعرضية بمرسى مطروح
تمهيد 45 كيلو طرق ترابية طولية وعرضية بمرسى مطروح
تمهيد 45 كيلو طرق ترابية طولية وعرضية بمرسى مطروح

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