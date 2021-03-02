تمهيد 45 كيلو طرق ترابية طولية وعرضية بمرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تمهيد 45 كم تقريبا بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بالشوارع الفرعية بعلم الروم بمناطق الإمام مالك مرورا بعمارات الأرامل وحتى الكيلو 7 وجاري العمل بالشوارع الترابية بالكيلو 5.وأشار جاب الله إلى أن أعمال تمهيد وتسوية الطرق الترابية مستمرة في المناطق التي لم تبدأ بها أعمال الرصف بسبب عدم انتهاء مشروعات البنية التحتية في بعض المناطق وذلك تيسيرا على الأهالي.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح على أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والأحياء طبقا لأهمية المناطق والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان والتي يداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير علي المواطنين.وتابع رئيس المدينة بأن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هي سرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالعزب والأحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح شوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب.