إزالة عقارين قديمين لخطورتهما على المواطنين بدمنهور

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمراجعة موقف العقارات الصادرة لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة وإزالة العقارات الصادرة لها قرارات إزالة لخطورتها الداهمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.وفى ذلك الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة عادل عبدالكريم بإزالة ٢ منزل قديم شديدة الخطورة وآيلة للسقوط ومكونة من ٤ أدوار بمساحة ٤٠٠ م٢ لخطورتهما الداهمة وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة بشارع أبوعبدالله بأبو الريش بدمنهور.وأكد محمد عباس، مدير إدارة الأزمات بدمنهور، أنه تم فصل جميع المرافق والخدمات وعمل كردون حوله خلال أعمال إزالة المبنى التي تمت يدويا حرصا على المنازل المجاورة.