أسرار حياة كريستينانو رونالدو وجورجينا في المنزل

جورجينا تطبخ بنفسها

خرجت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، إلى الصحافة الإيطالية، بالكثير من الأسرار التى تجمعها بحبيبها نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، حول حياتهما المنزلية، خارج الملعب والأضواء.وكشفت جورجينا عن خلال مقابلة مع المجلة الأسبوعية الإيطالية، Sportweek، كيف تهيئ لحبيبها الأجواء المنزلية لمساعدته فى الحفاظ على مستواه فى كرة القدم.وقالت جورجينا، أن كريستيانو أب ممتاز ولم تحلم بأن يكون لديها شريك أفضل منه، أما عن الأمور المنزلية، فروت للمجلة، أن رونالدو لا يطبخ، وإنها هى من تتولى أمر تحضير الطعام بنفسها له.ووصفت جوروجينا حبها الشديد له، أنه بعد يوم حافل بالتدريبات والتمارين، يستحق كريستيانو وجبة رائعة معدة بحب ورعاية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن لديهما شيف لإعداد الطعام، إلا أنها تفضل أن تحضر له العشاء أحيانا بنفسها.وقالت جورجينا للمجلة عن كريستيانو، إنه عليه أن يعتني بنفسه ليكون في أفضل حالاته وأنا سأعتني بالباقي، أتأكد من أن كل شيء على ما يرام، أحب الاعتناء بمنزلي وأسرتي.