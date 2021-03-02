أسرار حياة كريستينانو رونالدو وجورجينا في المنزل
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:16 م
سارة ساويرسطباعة
خرجت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، إلى الصحافة الإيطالية، بالكثير من الأسرار التى تجمعها بحبيبها نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، حول حياتهما المنزلية، خارج الملعب والأضواء.
وكشفت جورجينا عن خلال مقابلة مع المجلة الأسبوعية الإيطالية، Sportweek، كيف تهيئ لحبيبها الأجواء المنزلية لمساعدته فى الحفاظ على مستواه فى كرة القدم.
جورجينا تطبخ بنفسها
وقالت جورجينا، أن كريستيانو أب ممتاز ولم تحلم بأن يكون لديها شريك أفضل منه، أما عن الأمور المنزلية، فروت للمجلة، أن رونالدو لا يطبخ، وإنها هى من تتولى أمر تحضير الطعام بنفسها له.
ووصفت جوروجينا حبها الشديد له، أنه بعد يوم حافل بالتدريبات والتمارين، يستحق كريستيانو وجبة رائعة معدة بحب ورعاية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن لديهما شيف لإعداد الطعام، إلا أنها تفضل أن تحضر له العشاء أحيانا بنفسها.
وقالت جورجينا للمجلة عن كريستيانو، إنه عليه أن يعتني بنفسه ليكون في أفضل حالاته وأنا سأعتني بالباقي، أتأكد من أن كل شيء على ما يرام، أحب الاعتناء بمنزلي وأسرتي.
وكشفت جورجينا عن خلال مقابلة مع المجلة الأسبوعية الإيطالية، Sportweek، كيف تهيئ لحبيبها الأجواء المنزلية لمساعدته فى الحفاظ على مستواه فى كرة القدم.
جورجينا تطبخ بنفسها
وقالت جورجينا، أن كريستيانو أب ممتاز ولم تحلم بأن يكون لديها شريك أفضل منه، أما عن الأمور المنزلية، فروت للمجلة، أن رونالدو لا يطبخ، وإنها هى من تتولى أمر تحضير الطعام بنفسها له.
ووصفت جوروجينا حبها الشديد له، أنه بعد يوم حافل بالتدريبات والتمارين، يستحق كريستيانو وجبة رائعة معدة بحب ورعاية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن لديهما شيف لإعداد الطعام، إلا أنها تفضل أن تحضر له العشاء أحيانا بنفسها.
وقالت جورجينا للمجلة عن كريستيانو، إنه عليه أن يعتني بنفسه ليكون في أفضل حالاته وأنا سأعتني بالباقي، أتأكد من أن كل شيء على ما يرام، أحب الاعتناء بمنزلي وأسرتي.
مشاركة الرياضة سويا
ويحب الثنائي ممارسة الرياضة، سويا، فقالت جورجينا: "نتشارك الصالة الرياضية لأننا لا نمتلك سوى صالة رياضية واحدة في المنزل، لقد تعلمت الكثير منه" مضيفة: "إنه يعلمني ويحفزني، في النهاية أنت انعكاس لما تراه، وأنا أراه! كنت رياضية وبصحة جيدة قبله، ولكنني أشعر بالتحسن معه، إنه كريستيانو رونالدو بعد كل شيء، إنه مصدر إلهامي".
ويحب الثنائي ممارسة الرياضة، سويا، فقالت جورجينا: "نتشارك الصالة الرياضية لأننا لا نمتلك سوى صالة رياضية واحدة في المنزل، لقد تعلمت الكثير منه" مضيفة: "إنه يعلمني ويحفزني، في النهاية أنت انعكاس لما تراه، وأنا أراه! كنت رياضية وبصحة جيدة قبله، ولكنني أشعر بالتحسن معه، إنه كريستيانو رونالدو بعد كل شيء، إنه مصدر إلهامي".
علاقة جورجينا وكريستيانو
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، قد سبق وأعلن عن التقدم لطلب الزواج من صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بعد علاقته بها منذ 4 سنوات ماضية، خلال حفل نظمه لمقابلة أصدقائه، وبالفعل وافقت جورجينا على طلب النجم العالمي.
وتربط رونالدو وجورجينا، علاقة عاطفية منذ يونيو 2016، ومن وقتها وهما ينشران صورا لهما معا فى كافة المناسبات والاجازات، بل وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، ومنها أعلنا خطبتهما في عام 2018، ولكنها لا تزال قيد التخطيط.