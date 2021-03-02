رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أسرار حياة كريستينانو رونالدو وجورجينا في المنزل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:16 م
كريستينانو رونالدو
كريستينانو رونالدو وجورجينا
سارة ساويرس
طباعة
خرجت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، إلى الصحافة الإيطالية، بالكثير من الأسرار التى تجمعها بحبيبها نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، حول حياتهما المنزلية، خارج الملعب والأضواء.

وكشفت جورجينا عن خلال مقابلة مع المجلة الأسبوعية الإيطالية، Sportweek، كيف تهيئ لحبيبها الأجواء المنزلية لمساعدته فى الحفاظ على مستواه فى كرة القدم.

جورجينا تطبخ بنفسها

وقالت جورجينا، أن كريستيانو أب ممتاز ولم تحلم بأن يكون لديها شريك أفضل منه، أما عن الأمور المنزلية، فروت للمجلة، أن رونالدو لا يطبخ، وإنها هى من تتولى أمر تحضير الطعام بنفسها له.

ووصفت جوروجينا حبها الشديد له، أنه بعد يوم حافل بالتدريبات والتمارين، يستحق كريستيانو وجبة رائعة معدة بحب ورعاية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن لديهما شيف لإعداد الطعام، إلا أنها تفضل أن تحضر له العشاء أحيانا بنفسها.

وقالت جورجينا للمجلة عن كريستيانو، إنه عليه أن يعتني بنفسه ليكون في أفضل حالاته وأنا سأعتني بالباقي، أتأكد من أن كل شيء على ما يرام، أحب الاعتناء بمنزلي وأسرتي.
أسرار حياة كريستينانو
مشاركة الرياضة سويا

ويحب الثنائي ممارسة الرياضة، سويا، فقالت جورجينا: "نتشارك الصالة الرياضية لأننا لا نمتلك سوى صالة رياضية واحدة في المنزل، لقد تعلمت الكثير منه" مضيفة: "إنه يعلمني ويحفزني، في النهاية أنت انعكاس لما تراه، وأنا أراه! كنت رياضية وبصحة جيدة قبله، ولكنني أشعر بالتحسن معه، إنه كريستيانو رونالدو بعد كل شيء، إنه مصدر إلهامي".
أسرار حياة كريستينانو

علاقة جورجينا وكريستيانو

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، قد سبق وأعلن عن التقدم لطلب الزواج من صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بعد علاقته بها منذ 4 سنوات ماضية، خلال حفل نظمه لمقابلة أصدقائه، وبالفعل وافقت جورجينا على طلب النجم العالمي.

وتربط رونالدو وجورجينا، علاقة عاطفية منذ يونيو 2016، ومن وقتها وهما ينشران صورا لهما معا فى كافة المناسبات والاجازات، بل وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، ومنها أعلنا خطبتهما في عام 2018، ولكنها لا تزال قيد التخطيط.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2021

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

الصور

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

الأكثر قراءة

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «البيئة لغز المستقبل» عن دار العربى للنشر

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»

الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر