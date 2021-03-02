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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدبيبة يشيد بدعم البعثة الأممية منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:07 م
عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة
محمد عمر
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رحـب رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، بزيارة الأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية في ليبيا، ريزدون زينينغا، إلى طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة أن الدبيبة أشاد بتشجيع البعثة انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة في مواعيدها المحددة، وترحيبهم بالاستعدادات اللوجستية والأمنية لعقد جلسة النواب بمدينة سرت.

يذكر أن حكومة الوحدة الليبية نفت تصريحات إحدى وسائـل الإعلام الأجنبية بشأن وقوع عمليات رشاوى في الحوار السياسي الليبي الذي أتى بالحكومة الجديدة، مؤكدة أن هذه الأخبار محاولة للتشويش على نزاهة الانتخابات التى جرت من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف وعملية التصويت وهي نابعة عن إرادة حرة لكل المجتمعين للجنة 75.

واستنكرت الحكومة بشدة هذه التصريحات الصحفية غير المسئولة وعدم دقتها، متسائلة ما هي فحوى نشر هكذا أخبـار في هذا الوقت بالذات.

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