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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يبحث مع تشكيل محكمة مختصة بجرائم «داعش»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:02 م
حسن كريم الكعبي
حسن كريم الكعبي
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بحث النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، مع كريم خان، المستشار في الأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق في جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي، تشريع قانون جديد خاصا بتشكيل محكمة مختصة حصرا بالنظر والبت في جرائم التنظيم ومحاسبة عناصره.

وأوضح الكعبي- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أن تشريع القانون سيعطي رسالة طيبة لكل الشركاء الذين ساعدوا وساهموا في محاربة "داعش" بأن هذه المحكمة هي الأولى التي ستجرم "داعش" وتعاقب عناصره.

وقال إن تشريع القانون سيشكل كذلك خطوة هامة لمجلس النواب العراقي، لتأسيس قاعدة بيانات توثق هذه الجرائم ويمكن اللجوء إليها حتى في محاكم دولية، كما يمثل القانون فرصة ثمينة ليمهد العراق لمحاكمة دولية في إطار وطني، ولدفع الدول لدعم العراق لتنفيذه، كون جرائم داعش لم تطال العراق وحده، بل امتدت لأغلب بلدان العالم، وهذا سيسهم في محاربة الفكر الإرهابي.

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