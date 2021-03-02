"أبازيد" يتوقع عدم اكتمال النصاب القانوني لنقابة الصحفيين

توقع إسلام أبازيد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية لنقابة الصحفيين في الانعقاد الأول، يوم الجمعة المقبل، معربًا عن أمله في اكتمال النصاب خلال الانعقاد الثاني يوم 19 مارس، كما جرت العادة.وأشار "أبازيد" إلى أنه من المتوقع أن تؤثر أزمة فيروس كورونا على أعداد الحضور في الجمعية العمومية، إلا أن ذلك لن يمنع الصحفيين من الحضور، مشددًا على أن الجماعة الصحيفة تشارك في العملية الانتخابية باعتبارها عيد للمهنة، وحدث مهم يستوجب المشاركة.وناشد الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة الزملاء تأتي في المقام الأول وفوق أي اعتبار.