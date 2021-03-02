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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بيلا حديد تروي تفاصيل مرضها المناعي المزمن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:12 م
بيلا حديد
بيلا حديد
غادة موسى
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أعلنت عارضة الأزياء الفلسطينية الهولندية الرائعة بيلا حديد تفاصيل معركتها مع مرض المناعة المزمن الذي تعاني منه، حيث أصيبت بمرض لايم والذي ينتج من لدغة القراد.

وقالت بيلا عبر صفحتها الخاصة على الانستجرام: "العيش مع بعض أمراض المناعة الذاتية المزمنة، يجعلك تجد الوقت دائما للبقاء مع نفسك".

ماهو مرض لايم؟
مرض لايم هو مرض تلوثي معدي يصيب الجسم وناجم عن بكتريا حلزونية باسم بوريليا بورجدورفيري، وتنتقل لجيم الإنسان عن طريق فرصة القوارض، وتنتشر العدوى أكثر في أشهر الصيف، وتنتشر في المناطق الريفية عن المناطق الحضرية.

فترة حضانة المرض:
تظهر أعراض المرض بين ثلاثة أيام وشهر، ويبدأ ببقعة حمراء، ثم تتوسع، لتصل إلى العديد من الأعضاء، وتزيد معدلات الإصابة بالمرض في الفئة العمرية ما بين 51 و60 عاما، تليها الفئة العمرية من 41 إلى 50 عامًا.

أعراض المرض
طفح جلدي دائري مسطح يشبه الشكل البيضاوي الأحمر أو عين الثور في أي مكان على جسمك
إعياء
آلام المفاصل والتورم
آلام العضلات
صداع الراس
حمى
تورم الغدد الليمفاوية
اضطرابات النوم
صعوبة في التركيز

علاج مرض لايم
يتم علاج المرض بواسطة المضادات الحيوية، ولمدة من 10 إلى 12 يوما، وأحيانا تصل إلى 28 يوما، ويستخدم علاج مثل الدوكسيسيكلين، أموكسيسيلين، أو السيفوروكسيم، ويجب على النساء الحوامل الحذر لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض المناعي المزمن.

وشخصت عارضة الأزياء الفلسطينية الهولندية بالمرض عام 2012، كما يعاني شقيقها الأصغر أنور حديد ووالدتها يولاندا حديد من نفس الحالة.

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