عبر بوابة الحكومة المصرية.. رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:32 م
ندى حمديطباعة
تسعى وزارة الداخلية خلال الآونة الأخيرة إلى التسهيل والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات من جميع قطاعاتها خاصة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
وعمدت وزارة الداخلية إلى إطلاق عدد من الخدمات الالكترونية وأبرزها الاستعلام عن المخالفات المرورية لتخفيف التزاحم على مكاتب الخدمات ومنها عدد من الروابط لإنهاء الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى الجوازات او وحدات المرور للتعرف على الخلافات وسدادها.
يستعلم المواطنون عن مخالفات المرور عبر تسجيل الدخول الي بوابة الحكومة المصرية من الرابط www.egypt.gov.eg
اختيار خطوة الاستعلام عن المخالفات المرورية
تحديد نوع الخدمة المطلوبة
الاختيار ما بين مخالفات رخصة السيارة او رخصة القيادة او التظلم على المخالفات
ادخال البيانات سواء بارقام الرخصة او اللوحة المعدنية
ثم الضغط على الاستعلام عن قيمة المخالفات
يتم سداد المخالفات المرورية عبر مكاتب الهيئة العامة للبريد
أو عبر الفيزا البنكية التابعة لجميع البنوك
ويتم سداد مخالفات المرور أيضا عن طريق ماكينات فوري
وعمدت وزارة الداخلية إلى إطلاق عدد من الخدمات الالكترونية وأبرزها الاستعلام عن المخالفات المرورية لتخفيف التزاحم على مكاتب الخدمات ومنها عدد من الروابط لإنهاء الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى الجوازات او وحدات المرور للتعرف على الخلافات وسدادها.
رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021
يستعلم المواطنون عن مخالفات المرور عبر تسجيل الدخول الي بوابة الحكومة المصرية من الرابط www.egypt.gov.eg
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية
اختيار خطوة الاستعلام عن المخالفات المرورية
تحديد نوع الخدمة المطلوبة
الاختيار ما بين مخالفات رخصة السيارة او رخصة القيادة او التظلم على المخالفات
ادخال البيانات سواء بارقام الرخصة او اللوحة المعدنية
ثم الضغط على الاستعلام عن قيمة المخالفات
طرق سداد المخالفات المرورية بعد الاستعلام عنها
يتم سداد المخالفات المرورية عبر مكاتب الهيئة العامة للبريد
رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة moss.gov.eg
أو عبر الفيزا البنكية التابعة لجميع البنوك
ويتم سداد مخالفات المرور أيضا عن طريق ماكينات فوري