بحوث البترول توقع برتوكول تعاون مع «اسبك»

وقع معهد بحوث البترول المصري اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة "اسبك" في إطار تفعيل التعاون التكنولوجى لتطوير الصناعات البترولية، والبتروكيماوية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ود.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تعاون قطاع البترول مع الجهات العلمية والبحثية وتطبيق أسلوب علمى ممنهج لتطوير قدرات ومهارات الكوادر البترولية.ووقع البروتوكول الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، ودكتور مسعد القصبي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.وأوضح د.ياسر أن البروتوكول شمل العديد من الجوانب كالمشاركة فى تنفيذ الأبحاث والدراسات البترولية والبتروكيماوية، وعقد الاجتماعات والبحوث المشتركة للأغراض الصناعية.