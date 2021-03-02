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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مستنياك يا إبراهيم».. أم تبحث عن ابنها بعد غياب 20 عامًا (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:07 م
نجاة علي
نجاة علي
بورسعيد:شيماء رشاد
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«بقالي 20 سنة مستنياه وقلبي حاسس إنه عايش»، بهذه الكلمات بدأت نجاة علي، 65 سنة، والتي خرج ابنها للعمل منذ أكثر من 20 عامًا للعمل في الصباح ولم يعد حتى الآن لتظل طوال تلك السنوات جالسة بجانب الباب في انتظار أن يعود إليها مرة أخرى.

تقول الأم، وهى تغالب دموعها، لـ«الدستور»: "خرج ابني إبراهيم وهوّ عنده 26 سنة للشغل، فهو كان شغال في النقاشة، ومرجعش لحد دلوقتي، ودوّرت عليه أنا وإخواته البنات ومش لاقيينه، وعملنا محضر اختفاء بدون فايدة، ومالوش صور واضحة تساعدنا في العثور عليه".

أضافت أم إبراهيم: "ابني لم يكن له أي صدقات أو عدوات مع أحد وكان يرفض أن يكوّن صدقات لكونه الأخ الكبير لفتيات، فكان يقول إزاي أجيب صحابي البيت اللي فيه إخواتي البنات، لذلك كانت علاقاته محدوده جدًا مع الآخرين، وكمان كان بأرًا بي ولم يحدث بيننا أي مشدات قبل خروجه، لكنه خرج للعمل بشكل طبيعي ككل يوم، لكن هذه المرة خرج ولم يعد".

وتابعت نجاة: "20 سنة لم أشك لحظة أنه توفي، أنا قلبي بيقول إنه عايش وهيرجع وأنا قاعدة مستنياه، والجيران بيجوا يقعدوا معايا يونسوني ويشوفوا طلباتي لأني مريضة وأعاني من أكثر من مرض منهم تضخم في القلب".

وناشدت السيده نجاة ابنها الغائب: "ارجع يا إبراهيم، أنا قاعدة مستنياك إنت عارف البيت إنت وحشتني يابني ارجعلي أنا عارفة إنك عايش، وهفضل لآخر يوم في عمري مستنياك".

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