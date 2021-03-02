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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: صحة بابل تعلن وصول 2700 جرعة من لقاح كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:33 م
صحة بابل
صحة بابل
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أعلن مدير صحة محافظة بابل العراقية، محمد الجعفري، وصول 2700 جرعة من لقاح فيروس "كورونا" إلى المحافظة.

وقال الجعفري، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء: إنه تم وصول 2700 جرعة بصورة أولية، وستوزع حسب تعليمات وزارة الصحة، مؤكدا أن هناك جرعات إضافية ستصل تباعا؛ مراعاة لظروف التخزين التي يحتاجها اللقاح، لافتا إلى أنه، غدا الأربعاء، ستنطلق حملة توزيع اللقاحات في محافظة بابل.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة العراقية المواطنين من الاستهانة بفاعلية اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" لأنها ستؤدي وبشكل كبير إلى كسر سلسلة الانتشار للفيروس.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي ل‍وزارة الصحة، ربى فلاح، إن الارتفاع في أعداد الإصابات وفي أعداد الوفيات يتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية، داعية كافة المواطنين للاستعداد لأخذ اللقاح مستقبلا مع ضرورة الاستمرار بالاجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي لأنها عامل مهم ومساعد للقضاء على الفيروس مع اللقاح.

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