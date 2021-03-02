الرئيس النيجيري يثني على إجراء انتخابات «سلمية» في النيجر

أعرب الرئيس النيجيري، محمد بخاري، عن ارتياحه لإجراء الانتخابات في النيجر بطريقة سلمية لا يشوبها عنف.وقال بيان رسمي صادر عن الرئاسة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمد بخاري أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية النيجر المنتهية ولايته، محمد يوسفو، لتهنئته على إجراء انتخابات الإعادة في النيجر بـ"سلمية".وأشار البيان إلى أن "الرئيس بخاري قدم أيضا التهنئة إلى الرئيس يوسفو على نتيجة الانتخابات التي فاز فيها مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم بنسبة 75. 55% من الأصوات ضد الرئيس السابق ماهمان عثمان".وتابع أن "الرئيس بخاري شارك المراقبين الدوليين، ومن بينهم بعثات مراقبي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وغيرهم في الإعراب عن الارتياح لطريقة إجراء الانتخابات في النيجر.وأشار بيان الرئاسة النيجيرية إلى أن الرئيس النيجيري حث جميع المتضررين من نتائج الانتخابات في النيجر إلى اتباع السبل القانونية، وتجنب التحريض على العنف أو أي عمليات تخريبية أخرى.