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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات واليابان تبحثان تعزيز العلاقات في النقل والخدمات اللوجستية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:24 م
الإمارات واليابان
الإمارات واليابان يبحثان
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بحث مركز النقل المتكامل وموانئ أبوظبي مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها مجموعة عمل البنية التحتية لمجلس أبوظبي الياباني الاقتصادي في إمارة أبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، بحضور وفد ياباني يضم عددا من قادة الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والخاصة اليابانية.

وتناولت الورشة سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات النقل البري والنقل المستدام والخدمات اللوجستية والشحن البحري والموانئ، واستعرضت عددا من المشروعات التطويرية والفرص الاستثمارية المحتملة في تلك المجالات، ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.

وسلطت الورشة الضوء على أهمية نهج الشراكات الاستراتيجية الذي تتبعه لمواصلة تطوير أعمالها سواء في عمليات الشحن البحرية أو جهود تطبيق أحدث الابتكارات التقنية في الخدمات البحرية، واستعرضت إنجازاتها اللافتة في مجال تعزيز الاستدامة البيئية ورقمنة عمليات سلسلة التوريد.

جدير بالذكر أن هذه الورشة تمثل فرصة قيمة لاستشراف مستقبل النقل بأساليب وأدوات وتقنيات مبتكرة، وإلقاء الضوء على الفرص المستقبلية التي توفرها إمارة أبوظبي في قطاع النقل والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المشروعات التطويرية في هذا القطاع.

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