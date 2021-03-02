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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافـظ المنوفية يتفقد إنشاء محطة معالجة صرف ببركة السبع

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:01 م
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون
ولاء القاضى
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تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، محطة معالجة صرف صحي بكفر نفرة البحرى ببركة السبع بطاقة 10 آلاف م3 يوم وبتكلفة تقديرية 170 مليون جنيه.

وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة تنفيذ 82% والتي تخدم 9 قرى هى (كفر نفرة البحرى– كفر الشيخ طعيمة– كفر هلال– الحلامشة– كفر سبع الرجال– بنى غريان– كفر بنى غريان– طوخ طنبشا– مصطاى) ويستفيد منها 250 ألف نسمة ضمن خطة المحافظة لتوفير مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي التي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد، السكرتير العام ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس شركة مياه الشرب، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

تابع محافظ المنوفية أعمال توسعات محطة صرف الغورى ببركة السبع بتكلفة 130 مليون جنيه، لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التوسعات والوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها، وأوضح المهندس رشدى عمر بأن توسعات المحطة ستعمل بطاقة 12 ألف متر مكعب يوم، وتخدم عدد 9 قرى محرومة هى (الدبايبة، عزبة الدبايبة، طنبشا، زوير، سلكا، عزبة سلكا، ميت الموز، عزبة ميت الموز، ميت عافية) ويستفيد منها 380 ألف نسمة وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 45 % وجار العمل على قدم وساق للانتهاء وفق الجدول الزمني.

أضاف رشدى أن إجمالي مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها ببركة السبع 3 مشروعات بطاقة (112)ألف م3يوم بتكلفة (715) مليون جنيه، وأن إجمالى مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة (4) مشروعات بطاقة (52)ألف م3يوم بتكلفة (460) مليون جنيه، مشيرًا إلى أن القرى المخدومة والجارى تنفيذها بمعرفة الهيئة والقرى المدرجة بخطة شركة المياة (21) قرية بتكلفة (720) مليون جنيه بإجمالى تكلفة (مليار و180 مليون جنيه).

من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية للوقوف على نسب التنفيذ، مؤكدًا تقديم الإمكانات وتذليل العقبات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.
محافـظ المنوفية يتفقد إنشاء محطة معالجة صرف ببركة السبع
محافـظ المنوفية يتفقد إنشاء محطة معالجة صرف ببركة السبع
محافـظ المنوفية يتفقد إنشاء محطة معالجة صرف ببركة السبع
محافـظ المنوفية يتفقد إنشاء محطة معالجة صرف ببركة السبع
محافـظ المنوفية يتفقد إنشاء محطة معالجة صرف ببركة السبع
محافـظ المنوفية يتفقد إنشاء محطة معالجة صرف ببركة السبع

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