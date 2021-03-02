نيجيريا تتلقى 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة النيجيرية أنها تلقت، اليوم، نحو 4 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا أعلنت، أمس، أنها سوف تتلقى 3.92 مليون جرعة من اللقاح، وهي الشحنة الأولى التي تصل إلى نيجيريا.وتُعد نيجيريا الآن ثالث دولة في غرب إفريقيا تتلقى لقاح فيروس كورونا إلى جانب غانا وساحل العاج.