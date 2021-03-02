اللقاح المثالي.. دراسة: «أسترازينيكا» و«فايزر» الأكثر فاعلية ضد كورونا

إشادة الصحة البريطانية بلقاح أسترازينيكا

تفاصيل دراسة بريطانية حول لقاحي فايزر وأسترازينيكا

الرد على شكوك الدول الأوروبية في لقاح أسترازينيكا

كشفت دراسة بريطانية عن أن لقاحى «فايزر» و«أسترازينيكا» فاعلين للغاية في الحد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والأمراض الشديدة بين كبار السن في بريطانيا، وحققا انخفاضا أكثر من 80% في العلاج بالمستشفيات.وأكدت الدراسة، التي أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا «PHE»، أن تناول جرعة واحدة من أي اللقاحين يكون فعالا بنسبة تزيد على 80% في تحقيق نتيجة واضحة بعد حوالي ثلاثة إلى أربعة أسابيع من تلقي اللقاح.من جانبه، أشاد مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، بالدراسة الجديدة قائلا إنها أخبار جيدة للغاية، خاصةً أن الدراسة جاءت بعد جمع كافة البيانات للمرضى منذ بدء تلقي اللقاح في شهر يناير الماضي.وأضاف هانكوك: "تظهر البيانات التفصيلية أن الحماية التي تحصل عليها من الإصابة بكوفيد- 19 بعد 35 يومًا من أول جرعة للقاح أفضل قليلًا بالنسبة للقاح أسترازينيكا، وبعده لقاح فايزر".وكشفت الدراسة البريطانية عن أن كلا اللقاحين فعال للغاية في الحد من عدوى كوفيد- 19 بين كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا وأكثر، ويوفر لقاح فايزر حماية من العدوى بالفيروس بنسبة تتراوح بين 57% و61% بعد الجرعة الأولى، فيما يوفر أسترازينيكا حماية بنسبة تتراوح بين 60% و73%.وقالت ماري رامزي، رئيسة قسم التحصين في الصحة العامة في إنجلترا: "تضاف تلك الدراسة إلى الأدلة المتزايدة التي تظهر أن اللقاحات تعمل على تقليل العدوى وإنقاذ الأرواح، ومن المهم أن نتذكر أن الحماية لم تكتمل ولا نعرف حتى الآن مقدار هذه اللقاحات التي ستقلل من خطر انتقال فيروس كورونا إلى الآخرين".وقال جوناثان فان تام، نائب كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، ردًا على سؤال حول الشكوك في بعض الدول الأوروبية حول فاعالية لقاح أسترازينيكا، إن النتائج في بريطانيا أثبتت العكس، موضحًا: "أعتقد أنه في الوقت المناسب ستتحدث البيانات عن نفسها وستكون الدول الأخرى بلا شك مهتمة للغاية به للغاية".وتابع: "الدراسة توضح لنا النتائج وتمنحنا اللمحات الأولية عن كيفية التحلي بالصبر، وضرورة منح اللقاح هذا الوقت ليكون له تأثيره الكامل، ونأمل أن يأخذنا إلى عالم مختلف تمامًا في الأشهر القليلة المقبلة".