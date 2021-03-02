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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية يطمئن على صحة طلاب معهد تلبانة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:59 م
الدكتور السيد الجنيدي
الدكتور السيد الجنيدي
الدقهلية : عمرو الحوتى
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زار الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الدقهلية ‏الأزهرية، اليوم الثلاثاء، مستشفى المنصورة الدولي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بدر محمد محمود ‏إبراهيم، وفارس محمد محمود مراد، وأحمد ناجى عبد المنعم خلف، الذين تم نقلهم للعنايـة ‏المركزة وكذلك الطلاب محمد محمود فرحات ابراهيم، والسيد إبراهيم إبراهيم طعيمه، ومحمد ‏إبراهيم إبراهيم طعيمه وجميعهم بالصف الأول الثانوي بالقسم العلمي بمعهد بنين تلبانه الاعدادى الثانوى والذين تعرضوا لحادث أثناء عودتهم لمنازلهم بعد خروجهم من لجان الامتحان ‏وسقوطهم بالميكروباص الذى استقلوه بإحدى الترع الموازية لطريق تلبانه شاوة.‏

والتقى رئيس المنطقة الأزهرية الدكتور خالد سمرة، مدير العناية المركزة الذي أكد له تعافي الطلاب وتماثلهم للشفاء، واستقرار ‏حالتهم، كما وجه الشكر للدكتور سعد مكي، وكيل وزارة ‏الصحة بالدقهلية، والدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى الدولي، والدكتور محمد الموافق، ‏المنسق الصحي للسمنة ورعاية الطلاب وهيئة التمريض بالمستشفى وأثنى الطلاب على العناية التي تقدمتها إدارة المستشفى لهم.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة عن إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بمياه ترعة "كوم الدربي" الموازية لطريق (تلبانه شاوة ) أمام قرية تلبانة بدائرة المركز.

بانتقال الضباط وقوات الانقاذ النهري إلى مكان البلاغ تم استخراج السيارة و13 من مستقليها وجميعهم طلبة بالمعهد الديني الإعدادي الثانوي الازهري بقرية تلبانة، متوجهين لمحال إقامتهم عقب أدائهم الامتحانات.

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