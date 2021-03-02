العراق والسعودية يبحثان تعزيز التعاون في المجال العسكري

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الطيار الركن فياض بن حامد الرويلي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري.وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- بقدرات الجيش العراقي وبالتضحيات والبطولات الكبيرة التي قدمها من أجل المحافظة على أمن وسلامة العراق والمنطقة.