صيانة أعمدة الإنارة بقرى مركز طامية بالفيوم

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، برئاسة المهندس ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بنطاق المدينة والمركز، وكذلك أعمال مراجعة سلامة أعمدة الإنارة.حيث قامت إدارة الكهرباء بمجلس المدينة بصيانة وتركيب كشافات الكهرباء بطريق عزبة أبوصميدة وطريق قصر رشوان، وتابعت إدارة الكهرباء بمجلس المدينة سلامة أعمدة الإنارة والكهرباء، خاصة بالتزامن مع موسم الأمطار، والتنسيق مع شركة الكهرباء لإزالة أي أعمدة قد تشكل خطرًا على سلامة المواطنين.