«داخلية العراق» تبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبى تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق كرستوف بويك، تعزيز العلاقات الثنائية.واستعرض الجانبان- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- تعزيز العلاقات بين العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي، بما يحقق الأهداف المرجوة ويسهم في تعزيزها، كما تمت مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.