«داخلية العراق» تبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبى تعزيز العلاقات الثنائية
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:21 م
أ ش أطباعة
بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق كرستوف بويك، تعزيز العلاقات الثنائية.
واستعرض الجانبان- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- تعزيز العلاقات بين العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي، بما يحقق الأهداف المرجوة ويسهم في تعزيزها، كما تمت مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- تعزيز العلاقات بين العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي، بما يحقق الأهداف المرجوة ويسهم في تعزيزها، كما تمت مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.