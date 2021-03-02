الداخلية التونسية: إحباط محاولتي هجرة غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، أن وحدات الحرس الوطني بكل من ولايتي نابل والمهدية تمكنت من إحباط محاولتي هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية.وأضافت الداخلية التونسية- في بيان على صفحتها الرسمية- أنه تم القبض على 29 شخصا بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة.. وقد أذنت النيابة العمومية في تونس باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.