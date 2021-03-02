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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:23 م
معهد جوته القاهرة
معهد جوته القاهرة
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أعلن معهد جوته القاهرة عن فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج الإقامات الفنية الرقمية حتى يوم 10 مارس الجاري، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للفنانات والفنانين الصاعدين من خلفيات فنية متنوعة لتلقي الدعم لمشاريعهم وأفكارهم الفنية التي تعتمد بشكل أو بآخر على عنصر رقمي، إما في صناعتها أو طريقة عرضها وتوزيعها.

وذكر المعهد- في بيان اليوم الثلاثاء، أن مدة الإقامة الفنية التي سيقدمها معهد جوته القاهرة لثمانية فنانات وفنانين مصريين وألمان، هي ثلاثة أشهر، على أن تبدأ في أبريل وتنتهي في 30 يونيو المقبلين، موضحًا أن الفنانات والفنانين المختارين سوف يحصلون على منحة لدعمهم أثناء العمل على المشروع، وستتاح لهم الفرصة لتطوير أفكارهم والتفاعل مع فنانات وفنانين مرموقين ذوي خبرة في دمج التكنولوجيا الرقمية في أعمالهم الفنية.

وأضاف، أن البرنامج يقبل جميع التخصصات الفنية من فنون بصرية، وموسيقى وصوت، ومسرح، وفنون أداء، ورقص، بشرط أن تكون أفكارًا أولية، أو أعمال قيد التطوير، ولا يمكن قبول مشروعات مكتملة أو تم عرضها من قبل، مشيرًا إلى أنه تم عرض ومناقشة المشروعات التي تم تطويرها في الإقامات الفنية الرقمية الأولى في أمسيات حوارية على صفحة معهد جوته- القاهرة على فيسبوك.

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