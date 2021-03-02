السودان تسجل 36 إصابة بكورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات، فيما تم شفاء 38 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان، الثلاثاء، عن التقرير الوبائي ليوم أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 28 ألفا و545 حالة، من بينها 1895 وفاة، و23 ألفا و84 شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.