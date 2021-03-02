الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين ويعتدى على آخرين فى القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 فلسطينيين في منطقة باب المجلس في محيط المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، واعتدت على آخرين.وقال مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء مصطفى، وعبد الله، ورؤى بلالة من الجالية الإفريقية في باب المجلس، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، كما اعتقلت الشاب ناجي الزغير.وفي سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، "بركسا" لتربية المواشي على مساحة 200 متر مربع في منطقة زيف جنوب الخليل.