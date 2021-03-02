رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين ويعتدى على آخرين فى القدس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:19 م
الاحتلال
الاحتلال
أ ش أ
طباعة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 فلسطينيين في منطقة باب المجلس في محيط المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، واعتدت على آخرين.

وقال مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء مصطفى، وعبد الله، ورؤى بلالة من الجالية الإفريقية في باب المجلس، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، كما اعتقلت الشاب ناجي الزغير.

وفي سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، "بركسا" لتربية المواشي على مساحة 200 متر مربع في منطقة زيف جنوب الخليل.

موضوعات متعلقة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

بـ34 مليون جنيه.. أول طفل مصري يحصل على أغلى دواء في العالم مجانا

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

أيام زمان

«نادم».. اعترافات محمد جلال عبد القوي عن حياته وأعماله الأدبية

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة

«السد العالى حاضره ومستقبله».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

‎المركز القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للمرأة.. الإثنين ‎