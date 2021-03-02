السعودية تسجل 302 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 378002 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل شفاء 286 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 368 ألفًا و926 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 6 آلاف و505 حالات، وذلك بإضافة 5 حالات وفاة جديدة.