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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

29 مارس.. النطق بالحكم على مكوجي قتل امرأة لسرقتها بالسيدة زينب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:48 م
الحكم على مكوجي
الحكم على مكوجي
عادل عبد العال
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حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 29 مارس للنطق بالحكم على مكوجي بتهمة قتل مواطنة لسرقتها في السيدة زينب.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهم إلى فضيلة المفتي للبت في قرار إعدامه من عدمه.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "إبراهيم. م"، مكوجي، بقتل المحني عليها هبة الله يوسف عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها لسرقتها لمروره بضائقة مالية، ونفاذا لمخططه الإجرامي توجه لمسكنها بعد تيقنه من تواجدها بمفردها، وما إن ظفر بها حتى انقض على رقبتها وخنقها قاصدا من ذلك قتلها، ففقدت الوعي ثم قام بتكبيلها بقطع من القماش ولفها حول رقبتها وقام بخنقها حتى يتيقن وفاتها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بوضع النار عمدا في محل مسكون وهو مسكن المجني عليها بأن قام بإيصال بعض محتويات المسكن بمصدر لهب مكشوف فاندلعت النيران وأتت على محتويات المسكن.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهم بسرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها بأن استولى عليه عقب قتلها.

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