رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه برصف شوارع مقابر المدن بـ«الإنترلوك»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:08 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
وجه اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، برصف شوارع مقابر المدن بالإنترلوك بنطاق المحافظة، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لبركة السبع لتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها وكذا، تفقد أعمال رفع تراكمات الهدم بطريق المقابر ببركة السبع غرب.

ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بوضع دراسة لإمكانية الاستغلال الأمثل للمنطقة عقب الانتهاء من رفع كافة التراكمات وذلك تزامنًا مع أعمال رفع مقلب بركة السبع العمومي ومقلب طوخ طنبشا ونقلها للمدفن الصحي بالسادات وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

وخلال جولته تفقد محافظ المنوفية أعمال زرع أعمدة الإنارة الجديدة بطريق كفر عليم الحلامشة بعدد (55) عمودا وبطول 2 كم وبتكلفة (400) ألف جنية تقريبًا وذلك لخدمة الأهالي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، موجهًا رئيس المدينة برفع كافة التراكمات على جانب الطريق وتشجيره لإضفاء مظهرًا جماليًا.

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية واهتمامه برفع كافة مقالب القمامة ونواتج الهدم وأماكن بؤر تجمعات القمامة بنطاق المحافظة وفق خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة للتخلص الآمن من المخلفات للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع العام.
محافظ المنوفية يوجه برصف شوارع مقابر المدن بـ«الإنترلوك»
محافظ المنوفية يوجه برصف شوارع مقابر المدن بـ«الإنترلوك»
محافظ المنوفية يوجه برصف شوارع مقابر المدن بـ«الإنترلوك»
محافظ المنوفية يوجه برصف شوارع مقابر المدن بـ«الإنترلوك»

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

«الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»

الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة