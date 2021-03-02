رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية: شركة سويدية تقود تحالف صناعة أجهزة تفادي اصطدام الطائرات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:48 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
أ ش أ
طباعة
وافقت المفوضية الأوروبية على تولي شركة "ساب" السويدية قيادة تحالف لصناعة أجهزة لإكتشاف وتفادي اصطدام الطائرات في الجو بعد تكرار مشكلة غياب القدرة البشرية على اتخاذ قرارات صحيحة في المواقف الجوية العصيبة عن طريق طائرات بدون طيار.

وكشفت دورية "ديفنيس نيوز" المتخصصة في الشأن العسكري- في تقرير نشرته اليوم- أن الحصول على مثل هذه التكنولوجيا المعتمدة من قبل السلطات الأوروبية ذات الصلة يمثل نوعا من السباق المفتوح، لافتة إلى تخصيص الاتحاد الأوروبي 26 مليون دولار في ديسمبر الماضي لصالح المشروع، وتسلمته الشركة.

وأوضحت أن نظام الاكتشاف والتجنب الأوروبي ( EUDAAS) يعتبر واحدا من المبادرات التي تندرج ضمن البرنامج الأوروبي لتنمية الصناعة الدفاعية، والذي يمول مشروعات تكنولوجيا دفاعية واعدة في القارة الأوروبية.

وأشارت الدورية إلى أن وزارات دفاع كلا من السويد، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا وأسبانيا هي الجهات الحكومية الداعمة للمشروع، منوهة بأن التحالف الأوروبي لصناعة أنظمة الإكتشاف وتفادي الاصطدام يضم عدة مؤسسات أوروبية، منها المركز الإيطالي لأبحاث الفضاء، والمركز الألماني للفضاء، وشركة "سافران للإلكترونيات والدفاع"، وشركة "ايرباص للدفاع والفضاء".

من جهتها، وصفت الخبيرة آن كريستين أدولفسون،- التي تقود تطوير الأعمال والاستراتيجيات في منطقة أعمال الطيران التابعة لشركة "ساب" - نظام الاكتشاف والتجنب الأوروبي بالبرنامج الاستراتيجي للكتلة الأوروبية، موضحة أن التكنولوجيا الجديدة تجلب المزيد من الاستقلالية والفعالية في مجال الطيران، الأمر الذي سيسمح للطائرات بدون طيار بالإقلاع بشكل أوسع.

ولفتت إلى أن فى الوقت الذي يركز فيه المشروع على الطائرات العسكرية بدون طيار، إلا أنه يمكن تطبيقه بشكل كامل أيضا على أنظمة الدرونز المدنية".

بدورها، ذكرت شركة "ساب" السويدية، في بيان لها نقلته الدورية الأمريكية، أن النظام الجديد سيعمل على تجنيب الاصطدام في الجو بشكل أوتوماتيكي كامل بالإضافة أنه سيكون متوافقا مع المتطلبات المدنية، وسيدعم التشغيل الآمن للطائرات المدنية بدون طيار.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»

الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة