المفوضية الأوروبية: شركة سويدية تقود تحالف صناعة أجهزة تفادي اصطدام الطائرات

وافقت المفوضية الأوروبية على تولي شركة "ساب" السويدية قيادة تحالف لصناعة أجهزة لإكتشاف وتفادي اصطدام الطائرات في الجو بعد تكرار مشكلة غياب القدرة البشرية على اتخاذ قرارات صحيحة في المواقف الجوية العصيبة عن طريق طائرات بدون طيار.وكشفت دورية "ديفنيس نيوز" المتخصصة في الشأن العسكري- في تقرير نشرته اليوم- أن الحصول على مثل هذه التكنولوجيا المعتمدة من قبل السلطات الأوروبية ذات الصلة يمثل نوعا من السباق المفتوح، لافتة إلى تخصيص الاتحاد الأوروبي 26 مليون دولار في ديسمبر الماضي لصالح المشروع، وتسلمته الشركة.وأوضحت أن نظام الاكتشاف والتجنب الأوروبي ( EUDAAS) يعتبر واحدا من المبادرات التي تندرج ضمن البرنامج الأوروبي لتنمية الصناعة الدفاعية، والذي يمول مشروعات تكنولوجيا دفاعية واعدة في القارة الأوروبية.وأشارت الدورية إلى أن وزارات دفاع كلا من السويد، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا وأسبانيا هي الجهات الحكومية الداعمة للمشروع، منوهة بأن التحالف الأوروبي لصناعة أنظمة الإكتشاف وتفادي الاصطدام يضم عدة مؤسسات أوروبية، منها المركز الإيطالي لأبحاث الفضاء، والمركز الألماني للفضاء، وشركة "سافران للإلكترونيات والدفاع"، وشركة "ايرباص للدفاع والفضاء".من جهتها، وصفت الخبيرة آن كريستين أدولفسون،- التي تقود تطوير الأعمال والاستراتيجيات في منطقة أعمال الطيران التابعة لشركة "ساب" - نظام الاكتشاف والتجنب الأوروبي بالبرنامج الاستراتيجي للكتلة الأوروبية، موضحة أن التكنولوجيا الجديدة تجلب المزيد من الاستقلالية والفعالية في مجال الطيران، الأمر الذي سيسمح للطائرات بدون طيار بالإقلاع بشكل أوسع.ولفتت إلى أن فى الوقت الذي يركز فيه المشروع على الطائرات العسكرية بدون طيار، إلا أنه يمكن تطبيقه بشكل كامل أيضا على أنظمة الدرونز المدنية".بدورها، ذكرت شركة "ساب" السويدية، في بيان لها نقلته الدورية الأمريكية، أن النظام الجديد سيعمل على تجنيب الاصطدام في الجو بشكل أوتوماتيكي كامل بالإضافة أنه سيكون متوافقا مع المتطلبات المدنية، وسيدعم التشغيل الآمن للطائرات المدنية بدون طيار.