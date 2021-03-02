رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الصحة الفلسطينية تعلن كشف حساب توزيع لقاحات كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:03 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
طباعة
اعترفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، تحت ضغط منظمات المجتمع المدني أنها وزعت عشرة في المئة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي حصلت عليها على جهات خارج القطاع الصحي كما أعلنت دائمًا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن عدد لقاحات فيروس كورونا التي تسلمتها الوزارة بلغ 12000 ألف جرعة حتى تاريخه، تم إرسال 2000 جرعة منها للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، و200 جرعة للديوان الملكي الأردني بطلب منه وبموافقة من مكتب السيّد الرئيس محمود عباس".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الديوان الملكي الأردني عن اللقاحات التي قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أرسلت إليه.

وأوضحت الوزارة في بيانها: "أن 9800 جرعة للمحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، تكفي لتطعيم 4900 شخص، حيث يُعطى كل متلقٍ للقاح جرعتين منه".

وأضافت في بيانها "أن ما نسبته 90% من مجمل عدد اللقاحات في المحافظات الشمالية، أعطيت للكوادر الصحية في العناية المكثفة بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مراكز علاج كوفيد-19، والعاملين في أقسام الطوارئ بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مبنى وزارة الصحة برام الله ونابلس".

وأصدرت أمس منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بيانًا دعت فيه رئيس الحكومة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق حول توزيع لقاحات كورونا.

وكشفت وزارة الصحة في بيانها عن أن من بين من تلقوا اللقاحات خارج الكادر الصحي "المنتخب الوطني الفلسطيني، حيث سيسافر لتمثيل فلسطين في إحدى المباريات، وطُلبت منهم شهادات التطعيم لغرض السفر".

وقالت في بيانها: إن "وزراء الحكومة الفلسطينية ورجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء (حصلوا على اللقاح)".

وأضافت أن من بين من تلقوا اللقاح "سفارات بعض الدول لدى دولة فلسطين لتطعيم كوادره، نحو 100 طالب طلبوا اللقاح لغاية السفر، العاملين في لجنة الانتخابات المركزية الذين يحتكون بشكل مباشر مع الجمهور من أجل عملية التحضير للانتخابات، بطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية".

وتابعت في البيان أن "أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين أعمارهم فوق 65 عامًا (تلقوا اللقاح)".

وذكرت الوزارة في بيانها "أنه من المتوقع وصول أولى الدفعات من اللقاحات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع القادمة، مؤكدة أن تأخر وصولها يعود لأسباب لها علاقة بالشركات المصنعة وسوق التنافس العالمي عليها وإجراءات الشحن".

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة: بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 213071، تعافى منهم 191261 وتوفي 2281.

موضوعات متعلقة

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

«الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»

الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة