الصحة الفلسطينية تعلن كشف حساب توزيع لقاحات كورونا

اعترفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، تحت ضغط منظمات المجتمع المدني أنها وزعت عشرة في المئة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي حصلت عليها على جهات خارج القطاع الصحي كما أعلنت دائمًا.وقالت الوزارة في بيان لها: "إن عدد لقاحات فيروس كورونا التي تسلمتها الوزارة بلغ 12000 ألف جرعة حتى تاريخه، تم إرسال 2000 جرعة منها للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، و200 جرعة للديوان الملكي الأردني بطلب منه وبموافقة من مكتب السيّد الرئيس محمود عباس".ولم يتسن الحصول على تعقيب من الديوان الملكي الأردني عن اللقاحات التي قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أرسلت إليه.وأوضحت الوزارة في بيانها: "أن 9800 جرعة للمحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، تكفي لتطعيم 4900 شخص، حيث يُعطى كل متلقٍ للقاح جرعتين منه".وأضافت في بيانها "أن ما نسبته 90% من مجمل عدد اللقاحات في المحافظات الشمالية، أعطيت للكوادر الصحية في العناية المكثفة بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مراكز علاج كوفيد-19، والعاملين في أقسام الطوارئ بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مبنى وزارة الصحة برام الله ونابلس".وأصدرت أمس منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بيانًا دعت فيه رئيس الحكومة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق حول توزيع لقاحات كورونا.وكشفت وزارة الصحة في بيانها عن أن من بين من تلقوا اللقاحات خارج الكادر الصحي "المنتخب الوطني الفلسطيني، حيث سيسافر لتمثيل فلسطين في إحدى المباريات، وطُلبت منهم شهادات التطعيم لغرض السفر".وقالت في بيانها: إن "وزراء الحكومة الفلسطينية ورجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء (حصلوا على اللقاح)".وأضافت أن من بين من تلقوا اللقاح "سفارات بعض الدول لدى دولة فلسطين لتطعيم كوادره، نحو 100 طالب طلبوا اللقاح لغاية السفر، العاملين في لجنة الانتخابات المركزية الذين يحتكون بشكل مباشر مع الجمهور من أجل عملية التحضير للانتخابات، بطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية".وتابعت في البيان أن "أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين أعمارهم فوق 65 عامًا (تلقوا اللقاح)".وذكرت الوزارة في بيانها "أنه من المتوقع وصول أولى الدفعات من اللقاحات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع القادمة، مؤكدة أن تأخر وصولها يعود لأسباب لها علاقة بالشركات المصنعة وسوق التنافس العالمي عليها وإجراءات الشحن".وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة: بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 213071، تعافى منهم 191261 وتوفي 2281.