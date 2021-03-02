خبير اقتصادي: تعاون شركات التأمين مع الغرف يدعم حركة التجارة

أشاد الخبير الاقتصادي المهندس أيمن إسماعيل بتوقيع القابضة للتأمين بروتوكول مع اتحاد الغرف التجارية للتأمين على ٦ ملايين تاجر في مصر.وأكد في تصريح خاص للدستور أن هذه المبادرة هي جديدة من نوعها وغير مسبوقة، مؤكدا على أهمية وصول الخدمات التأمينية على كافة القطاعات في الدولة سواء على أفراد أو على المؤسسات، حيث تسهم بوليصة التأمين في تغطية وحماية ممتلكات التجار، بالإضافة إلى المزايا الخاصة بعمليات الادخار واستثمار الأموال.وأوضح أن التأمين يعتبر أفضل وسيلة للتعامل مع الخطر بكافة أنواعه، لافتا إلى أن قطاع التجارة والصناعة يحتاج إلى وجود منظومة تأمينية جيدة للتشجيع على الإنتاج وحركة المبيعات وتحقيق والأمن والاستقرار النفسي للأفراد من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والحرف الصغيرة وغيرهم.