واشنطن تفرض عقوبات على سبعة مسئولين روس في قضية تسميم نافالني

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء، عقوبات على سبعة مسئولين كبار روس معلنة أن أجهزتها الاستخباراتية خلصت إلى وقوف موسكو خلف عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن.وأعلن مسؤول أمريكي كبير أن "أجهزة الاستخبارات خلصت بثقة عالية إلى أن ضباطا في أجهزة الأمن الفدرالية الروسية استخدموا غاز أعصاب يعرف بنوفيتشوك لتسميم المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني في 20 أغسطس 2020"، مجددا الدعوة إلى "الإفراج الفوري وبدون شروط" عنه.